Samanyolu Haber /Gündem / Amasya'daki 'torpilli çalışan' bakanlığa transfer oldu /12 Ağustos 2019 13:52

Amasya'daki 'torpilli çalışan' bakanlığa transfer oldu

Amasya Belediyesi’nin AKP’den MHP’ye geçmesinin ardından belediyedeki bir ‘torpilli’ çalışan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na transfer oldu.

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31 Mart yerel seçimlerinden önce Eş dost atamaları nedeniyle Başbakanlık Etik Kurulu tarafından ceza verilen Amasya Belediyesi’nin AKP'den MHP’ye geçmesinin ardından “torpilli çalışan” belediyeden ayrılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 'transfer' olmuş.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Amasya Belediyesi'ni kaybeden AKP, 'torpilli' çalışanları bakanlığa aktardı. Edinilen bilgiye göre, Amasya Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tuncay Yörükoğlu’nun kızı Duygu Yörükoğlu belediyeden ayrıldı. 


Yörükoğlu’nun yeni adresi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oldu. İç mimar Yörükoğlu, belediyeden ayrılığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda işe başlama gelişmelerini sosyal medya ağı üzerinden duyurdu.Başbakanlık Etik Kurulu’nun 2016 yılı yılında hazırladığı rapora göre, 

AKP’li Belediye Başkanı Cafer Özdemir’in eşinin akrabası, Başkan Yardımcısı Cengiz Erdem’in oğlu, diğer yardımcı Mehmet Dümen’in kızı ve Fen İşleri Müdürü Tuncay Yörükoğlu’nun kızı sınavsız olarak belediyede işe başladı ve bu işlem nedeniyle Belediye Başkanı Özdemir’e “yaptırımı olmayan ceza” verilmişti.Kararda, “Atamalar, yönetime ve kamu hizmetine olan güveni sarsacak, saygınlığı zedeleyecek, adalet ilkesine zarar verecek ve bu şekli ile kamuda olumsuz bir algı oluşturacak işlem ve eylem niteliğindedir” ifadelerine yer verilmişti. 

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