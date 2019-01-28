Amasya'da madende göçük: 3 işçi kurtarıldı

Amasya Merzifon'daki Yeniçeltek Maden İşletmesi'nde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı. Yapılan çalışmalar sonucu işçiler kurtarıldı.
Amasya'nın Merzifon ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalanlar olduğu bildirildi.
Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı.
Toprak altında kalanların kurtarılması amacıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İrtibat sağlanan işçilerin hayati tehlike oluşturmayan bir bölgede oldukları belirtildi. Göçük altında yapılan çalışmalar sonucu 3 işçi kurtarıldı.