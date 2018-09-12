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'Amariga bizi kıskanıyor çünkü...'
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'Amariga bizi kıskanıyor çünkü...'
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12 Eylül 2018 17:24
'Amariga bizi kıskanıyor çünkü...'
Sokak röportajında 'Amerika bizi kıskanıyor mu?' sorusuna cevap veren kadın sosyal medyada gündem oldu.
'Amariga bizi kıskanıyor'
Istanbultimes.com.tr'nin mikrofonuna konuşan kadın Putin'e puting, Cumhurbaşkanı'na da Başbakan derken konuşmasıyla AKP'li kalabalığın ruh halini özetledi
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