''Aman ha... Sakın ha... Telefon gelirse açmayın, mesajı da okumayın!''

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, 'telefon çalarsa açmayın' başlıklı yazısında en korkunç tutuklama metodlarından birini yazdı...





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Aman ha.. Sakın ha..





Arayan tanıdık biri değilse, ekranda numarasını görseniz bile açmayın..





Mesaj atsa açıp okumayın..





Aslında artık cep telefonu taşımayın..





Niye mi?





Çok tehlikeli..





Sizi arayan ya Bylock kullanıcısıysa..





Yandınız, doğru hapse!.





Gönderenin Bylock kullanıcısı olduğunu bilip bilmemenizin önemi yok..





Bilmenize imkân yok zaten ama..





Bunu savcıya, hâkime anlatmanıza da imkân yok..





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Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel’in başına geleni biliyorsunuz..





Bylock’çular mesaj attı diye, Bylock kullananlardan gelen masajı açtı, okudu diye 322 gündür hapiste..





Arayanın F’cü olduğunu nereden bileyim dese de derdini hâkime anlatamıyor..





Kadri yalnız değil.. Onun gibi olanlar da varmış..





Kim mi onlar?





Büyükada’da toplantı yaparken ajan suçlamasıyla tutuklanan aktivistler..





İnsan Hakları Derneği’nde yöneticilik yapan Nejat Taştan’ın Ayşe Arman’a söylediklerini okudum..





Dehşet!.





Dehşete düştüm..





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Tutuklanan Günal Kurşun.. Ceza hukuku konusunda doktora yapmış, yardımcı doçent..





Adana Emniyeti, iç güvenlik yasası konusunda bilgi vermesi için Çukurova Üniversitesi’nden yardım istiyor..





Üniversite Günal’ı görevlendiriyor..





Adana Emniyet Müdür Yardımcısı organizasyon için Günal’ı arıyor..





Aradan zaman geçiyor..





Emniyet Müdür Yardımcısı Bylock kullanmaktan tutuklanıyor..





Günal’ın tutuklanma nedeni de bu..





Bylock kullanan birisinin araması..





Bitmedi..





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Özlem Dalkıran ile Nalan Erkem de Bylock kullanan bir profesör tarafından arandıkları gerekçesiyle tutuklanmışlar..





Oysa profesör hakkında Bylock kullanmadığına dair mahkeme kararı varmış..





Gelelim Veli Acu’nun durumuna..





Onu da Birleşmiş Milletler’e iş başvurusu yapan biri aramış, arayan kişide meğer Bylock varmış..





Yok artık demeyin..





Nejat Taştan’ın anlattığına durum aynen bu..





Bu insanlar iki aydır bu sebeple hapis yatıyor..





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Diyorum ki.. Siz siz olun çalan her telefonu açmayın.. Arayan arkadaşınız bile olsa açmayın..





Arayan Bylock kullanıcı çıkarsa.. Ya kripto F’cuysa..





Yanarsınız..





Benden uyarması..





Mehmet Tezkan / Milliyet

