Aman Dikkat WhatsApp'a öyle bir özellik geldi ki!

WhatsApp'ın kullanıcıların lokasyon bilgilerini paylaşacağı güncellemesi beta testleriyle ortaya çıktı. Son zamanlarda platforma getirdiği özellikler ile sıkça adından bahsettiren WhatsApp'ın yeni özelliği beta testi ile ortaya çıktı Söz konusu özellik sayesinde WhatsApp, kullanıcıların konumlarının mesajlaştığı kişiler tarafından görülmesine imkan sağlayacak.





Lokasyon bildirme özelliği henüz platforma gelmedi.





Ancak WhatsApp'ın beta testinde bu özelliği test etmesi ile lokasyon bildirme özelliği tabiri caizse resmiyet kazandı.





Söz konusu sızıntı ile bir anda sosyal medyanın gündemine oturan WhatsApp, pek çok kullanıcının "beyaz yalan"larını bu özelliği ile deşifre edebilir.





Beta testine bakılırsa bu özellik iOS ve Android'e benzer zamanlarda gelecek.





Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama olmadığından çıkış tarihi henüz bilinmiyor.