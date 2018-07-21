Samanyolu Haber /Teknoloji / Aman dikkat! Bu uygulamalar Akıllı telefonlar için çok tehlikeli /21 Temmuz 2018 10:43

Aman dikkat! Bu uygulamalar Akıllı telefonlar için çok tehlikeli

Siber güvenlik şirketi Appthority uzmanları, akıllı telefonlar için en tehlikeli uygulamaların listesini hazırladı.

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Appthority uzmanlarının açıklamasına göre Android ve iOS cihazlar için en güvenli uygulamaların WhatsApp ve Facebook Messenger olduğu ortaya çıktı.
Uzmanlar ayrıca Apple hayranlarını Waze, Android tabanlı akıllı telefonların sahiplerini ise Telegram mesaj servisini kullanmalarına karşı uyardı.

Listede yer alan uygulamaların büyük kısmında bilgi sızıntısı veya diğer şüpheli aktiviteler tespit edilmişti.

Tehlikeli uygulamalar listesine genelde mesajlaşma ve sosyal medya programları ile tanışma servislerinin yer aldığı kaydedildi.
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