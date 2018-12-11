Samanyolu Haber /Teknoloji / Aman dikkat! Akıllı telefonlardaki uygulamalar her dakika bilgilerinizi toplayıp satıyor /11 Aralık 2018 10:55

Aman dikkat! Akıllı telefonlardaki uygulamalar her dakika bilgilerinizi toplayıp satıyor

Birçok cep telefonu uygulamasının kullanıcıların konum bilgisini toplayarak, izin almaksızın başka şirketlere sattığı ortaya çıktı.

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New York Times’ın haberine göre yerel haberleri almak, hava durumunu öğrenmek ya da başka bilgileri edinmek için cep telefonlarında konum bilgisini açan kullanıcıların verileri en az 75 şirket tarafından toplandı.

Bu bilgilerde kullanıcıların kimlikleri yer almıyor. Ancak sadece ABD’de bu bilgi yaklaşık 200 milyon mobil aygıttan toplantıyor. 

Günde 14 bin kez güncelleniyor
Gazetenin edindiği bilgiler, kullanıcıların hareketlerindeki birkaç metrelik değişikliğin bile takip edildiğini, bu bilginin günde en az 14 bin kez güncellendiğini ortaya koydu.

Kullanıcıların konum bilgilerini toplayan şirketler, bu verileri ya kendileri kullanıyor ya da reklamcılara, finans kurumlarına ya da tüketici davranışlarını takip eden yatırım fonlarına gönderiyor.

Bu şirketlerin arasında IBM, Foursquare, Goldman Sachs ve Paypal da yer alıyor.

Bini aşkın popüler uygulama ise konum paylaşma kodu kullanıyor. Bu şekilde konum verisi toplamayan bir uygulama kullanılsa dahi konum bilgisi üçüncü parti bir şirket tarafından toplanabiliyor. 

Bu durum Android sistemlerde daha yaygın.

Şirketlere göre konum açıksa ‘mübah’
Ancak şirketler kendilerini kullanıcıların sadece verilerini topladıklarını ancak kimlik bilgilerine dokunmadıklarını iddia ederek savundu. Konum hizmeti veren şirketlerin çoğu da konum bilgisinin açık olması halinde her türlü verinin toplanabileceğini savundu.
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