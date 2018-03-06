Samanyolu Haber /Ekonomi / Altında yükseliş sürüyor.... Bakın bugün çeyrek altın kaç lira? /06 Mart 2018 09:24

Altında yükseliş sürüyor.... Bakın bugün çeyrek altın kaç lira?

Bugün altının gramı 161,86'dan alınıp 161,91 liradan satılıyor.

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Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş ve düşüşler yaşıyor. Düğünlerin, doğumların ve birçok kültürel öğenin de parçası haline gelmiş olan altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın 161-162 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı.

İşte İstanbul Kapalıçarşı'da küçük ve büyük altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

161,86 liradan alınırken, 161,91 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 259,38 liradan alınırken 265,25 liradan satılıyor. Yarım altın da 517,14den alınırken 530,50 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1075,00 liradan alınıp 1087,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2593,81 liradan alınırken 2634,65 liradan satılıyor.
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