Samanyolu Haber /Spor / Altın Top, 10 yıl aradan sonra 'el değiştiriyor' /23 Kasım 2018 22:39

Altın Top, 10 yıl aradan sonra 'el değiştiriyor'

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) Ödülü, 10 yıl aradan sonra ilk kez Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi dışında bir isme gidecek.

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Arjantin ve Portekiz'in Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'na 2. turda veda etmesiyle bu yıl Altın Top ödülünü Messi ya da Cristiano Ronaldo dışında bir futbolcu alacak.

Tuttosport'un haberine göre Ronaldo ve Messi, Altın Top için 3 ismin belirlendiği finalistler listesinde yer almıyor.

Büyük ödül için Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın golcüsü Kylian Mbappe ile defans oyuncu Raphael Varane ile finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatistan Milli Takımı ve Real Madrid'ın beyni Luka Modric birbiriyle yarışacak.
EN YAKIN İSİM MODRIC

2018 Dünya Kupası ile Real Madrid'in kazandığı Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilen Modric, ödüle en yakım isim olarak görülüyor.

En son 2007 yılında Altın Top ödülünü Messi ve Ronaldo'dan başka bir isim almıştı. O yıl Brezilyalı Kaka, ödülün sahibi olurken Ronaldo 2., Messi ise 3. olmuştu. Ondan sonra ise bu güne kadar iki futbolcu bu ödülü domine etti. Her ikisinin de 5'er altın top ödülü var.
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