Samanyolu Haber /Gündem / Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti /04 Eylül 2018 21:01

Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti

Bayram tatili sonrasında dolar ve euro tekrar yükselişe geçti. Altın fiyatlarında da yükseliş sürüyor.

SHABER3.COM




Habertürk'te yer alan habere göre kısa süreli düşüşe geçen altın fiyatları yükseliyor. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 254,8 lira seviyelerindeydi. Pazartesi günü dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle 260 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 primle 255,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından sabah saatlerinde önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybederek 254,8 liradan işlem gördü. Akşam saatlerinde ise, Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,27 artışla 257,20 liradan tamamladı. Çeyrek altın 419,00 lira, Cumhuriyet altını 1.715,00 liradan satıldı.

Altın uzmanları ise gram altında 250 liranın kısa vade için destek seviyesi olduğunu belirterek, piyasalardaki agresif dalgalanmaların devamı halinde altının gram fiyatının 250-290 lira aralığında kalmaya devam edeceğini söyledi.
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