Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın bütün zamanların rekorunu kırdı /20 Kasım 2017 14:44

Altın bütün zamanların rekorunu kırdı

Altının gram fiyatı, dolar kuru ve ons altın fiyatındaki yükselişe bağlı olarak 161,8 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Altın bütün zamanların rekorunu kırdı


Altın fiyatları, ABD vergi reformuna ilişkin belirsizlikler ve Almanya'da koalisyon oluşturma çabalarının sonuçsuz kalmasıyla bir ayın en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Cuma günü dolar kuru ve ons altın fiyatındaki yükselişe bağlı olarak yurt içi piyasalar kapandıktan sonra tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 161,5 liraya kadar çıkan gram altın, yeni haftanın ilk gününe yatay başlamasının ardından yükselişe geçti ve 161,8 lira ile yeni zirvesini gördü.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265, Cumhuriyet altını ise 1.082 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde negatif seyreden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.291 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dolar endeksinin zayıf seyrinin altının ons fiyatındaki yükselişte etkili olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.284 doların destek, 1.294 doların ise direnç konumunda olduğunu ifade ediyor.
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