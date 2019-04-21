Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın 4,5 ayda yüzde 16 değer kazandı /21 Nisan 2019 11:21

Altın 4,5 ayda yüzde 16 değer kazandı

Yükseliş trendine girdiği Aralık 2018’e 204,8 liradan başlayan gram altın, özellikle dolar kurundan bulduğu destekle 22 Mart’ta 246,7 lirayı gördü. İlerleyen süreçte bu seviyede tutunamayan ve kazançlarının bir kısmını geri veren gram altın, bu haftayı yüzde 0,5 azalışla 238,3 lira seviyesinden tamamladı.

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Yükseliş trendine girdiği Aralık 2018’e 204,8 liradan başlayan gram altın, özellikle dolar kurundan bulduğu destekle 22 Mart’ta 246,7 lirayı gördü. İlerleyen süreçte bu seviyede tutunamayan ve kazançlarının bir kısmını geri veren gram altın, bu haftayı yüzde 0,5 azalışla 238,3 lira seviyesinden tamamladı.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, gram altının bu süreçteki performansına bakıldığında, Aralık 2018’den bu yana yatırımcısına yüzde 16,4, yıl başından bu yana ise yüzde dokuz nokta üç değer kazandırdığı görüldü.

Peki uzmanların gram altın fiyatına ilişkin öngörüleri neler? Altın yatırımcısı nasıl hareket etmeli, alım için uygun zaman mı?

“Geri çekilmelerin sınırlı kalması muhtemel”

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, dolar/TL’deki yükselişin gram altının yukarı yönlü hareketine neden olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dolar/TL’de 5,80 lira bölgesini konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye’ye yönelik risk algısının yüksek olduğu bu günlerde dolar kurunda geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleyebiliriz. Bu konjonktürde gram altının da geri çekilmelerde sınırlı kalması muhtemel. Diğer yandan, ons altının 1.300 dolar seviyesinin altına doğru gevşemesi ve teknik olarak zayıf seyri, gram altının yukarı yönlü hareketini çok fazla hızlandıramıyor. Bu açıdan gram altın 240 TL’nin üzerine doğru hareketinde çok ısrarcı kalamıyor.”

Karadağ, ilerleyen günlerde Türkiye-ABD arasındaki gelişmeler, ABD-Çin görüşmeleri ve Çin’in ekonomik görünümünün yine piyasaların gündeminde olmaya devam edeceğini belirterek, gram altın için bu süreçte özellikle dolar kurunun yukarı yönde tepkisinde ne kadar ısrarcı olup olmayacağının izleneceğini bildirdi.

“Yeni alımlar için 235 TL altı uygun olabilir”

Teknik olarak, gram altın için kritik dirençlerin 240 TL ve 245 TL olduğunu ifade eden Karadağ şunları kaydetti:

“Gram altın bu direnç noktalarına doğru ivmesinde zayıf kalırsa bir süre yükselişinde yorulabilir. Ancak geri çekilmelerde de ilk etapta 235 TL ve ardından 230 TL’nin önemli olduğunu düşünüyorum. Gram altın bu desteklerin altına gerilemediği sürece yukarı yönlü potansiyelini korumak isteyebilir. Yatırımcılar, portföylerinde gram altın stratejilerini korumaya devam edebilir. Portföylerinde gram altın ağırlığını kademeli bir şekilde artırmak isteyen yatırımcılar ise 235 TL’nin altına doğru hareketleri değerlendirebilirler. Daha sağlıklı alımlar içinse 230 TL’nin altına doğru seyirlerin uygun olduğunu düşünmekteyim.”
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