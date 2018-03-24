Altı ilde deprem riski arttı





Yakın zamanda çıkarılan deprem riski haritasına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 27'sinin binaların da yüzde 26'sının tehlike altında. AFAD bünyesindeki 2 bin arama kurtarma personeli sayısı da yetersiz. Ancak önümüzdeki iki yıl içinde 20 katına çıkarılacağını belirtiliyor.





Uzunca süredir konuşulan konu ise Marmara’da büyük bir deprem beklentisi…





22 yıl sonra değişen "Türkiye Deprem Tehlike Haritası" ise başka bir tartışmayı gündeme getirdi.





Türkiye’de "en tehlikeli alanlar" yüzde 42’den yüzde 17’ye düşmüş gözüküyor. Haritaya göre 46 ilde tehlike azalırken, 6 ilde artmış durumda.





AFAD yetkilileri, deprem riski artan ve azalan o illeri tek tek açıkladı ve online deprem sorgulama sistemini uygulamaya koydu. Yaşadığı semtin deprem tehlikesini öğrenmek isteyenler internet adresine akın ediyor.





Peki deprem riski artan 6 il hangisi?





İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Avrupa yakasında özellikle Silivri civarında tehlike arttı. Anadolu yakasında ise tehlike azaldı” diyor.