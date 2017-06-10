Altı aylık bebeği ile anneyi gözaltına alıp 1291 kilometre uzağa götürdüler









Polisler evinden gözaltına aldıkları Akbulak'ı hakkında "Siirt'te ihbar bulunduğu" gerekçesiyle Isparta'dan 1291 kilometre uzaktaki Siirt'e götürdüler.





Kucağında bebeğiyle zor bir yolculuk geçirip yakınlarından uzakta nezarethaneye atılan Akublak'ın geride üç çocuğunu bıraktığı öğrenildi. Çocuklardan birinin özel eğitime muhtaç olduğu, ailenin büyük bir travma yaşadıkları belirtiliyor.





Siirt üniversitesinden KHK ile ile ihraç edilen eşi Doç.Dr. Mehmet Akbulak'ın da 10 aydır tutuklu olduğu, annenin de gözaltına alınmasıyla çocukların ortada kaldığı ifade ediliyor