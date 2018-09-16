'Altaylı tahtakurularını görse sanıyoruz beş hafta hiç durmadan kaçar'

İnşaat İşçileri Sendikası, Fatih Altaylı'nın bugünkü yazısında 3. Havalimanı'ndaki kitlesel işçi eylemine dair sarfettiği "4 yıl 3 aydır gıkını çıkarmadan çalışan işçiler, açılışa 5 hafta kala ‘Ayaklandılar’ hem de sudan sebeplerden" ifadelere yanıt verdi.





"FATİH BEY KENDİ SINIFININ SAFINDA"





Sendika resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Fatih Bey'e göre makul olan, işçilerin “4 yıl dayandık 5 hafta daha idare ederiz” demesiymiş. Fatih Bey kendi sınıfının safında, Fatih Bey işçilerin yataklarındaki tahtakurularını görse sanıyoruz ki beş hafta hiç durmadan koşarak kaçar" ifadeleri kullanıldı.





Sendika açıklamasına şöyle devam etti:





Ayrıca Fatih Bey ve onun gibilerin, İnşaatın komple bitiş tarihi olarak 2028'in öngörüldüğünü bilmemeleri de ne kadar büyük araştırmacı gazeteci olduklarını gösteriyor. 29 Ekim'de açılması planlandığı için işçilere daha çok zulüm edilen bölge ise tüm inşaatın küçük bir bölümü.



