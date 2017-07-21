Samanyolu Haber /Gündem / Alperen Ocakları’ndan Neve Şalom Sinagogu’na saldırı /21 Temmuz 2017 10:24

Alperen Ocakları’ndan Neve Şalom Sinagogu’na saldırı

Alperen Ocakları, İstanbul’da bulunan Neve Şalom Sinagogu’na saldırdı. Kapıları tekmeleyip taşlı saldırıda bulunan grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

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Alperen Ocakları Kadıköy’deki Neva Şalom Sinagogu’nun önünde “İbadet yaptırmayız” tehdidinde bulundu

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican yapılan basın açıklamasında “Biz burada eylem gerçekleştiriyoruz. Siyonistler aklını başına alsınlar. Bizim kardeşlerimizin ibadet özgürlüğünü engellemesinler. Nasıl orada bizim ibadet özgürlüğümüzü engelliyorsanız, bizde sizin burada ibadet özgürlüğünüzü engelleriz. Nasıl bugün burada durduysak, yarın da geliriz. Buradan içeriye giremezsiniz” dedi.

Türk Yahudi Toplumunun twitter hesabından yapılan açıklamada “Bu akşam Neve Şalom sinagogumuz önünde yapılan provokatif gösteriyi kınıyor, ilgili makamlardan gereginin yapılmasını bekliyoruz” denildi.

Neve Şalom Sinagogu 1986, 1992 ve 2003 yıllarında bombalı saldırıya uğramıştı, 2014 yılında kapısına “Yıkılacak Mekan” pankartı asıldı, yine aynı Alperen Ocakları’nın sinagoga yürüme girişimi polis tarafından engellenmişti.

ERDOĞAN'IN 'GİDERKEN BANA MI SORDUNUZ' AÇIKLAMASI SONRASI

İsrail'e yönelik protestonun AKP'li gruplardan değil Alperen Ocakları'ndan gelmesi dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mavi Marmara'yla ilgili en son 'Giderken bana mı sordunuz' açıklaması sonrası siyasal İslamcılar Filistin'e yönelik kitlesel destek eylemleri yapmaz oldu.

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