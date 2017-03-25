Samanyolu Haber /Gündem / Alparslan Türkeş'in kızı referandum kararını açıkladı /25 Mart 2017 16:41

Alparslan Türkeş'in kızı referandum kararını açıkladı

Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş, Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi'nin davetlisi olarak katıldığı toplantıda referandum kararını açıkladı.

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Alparslan Türkeş'in kızı referandum kararını açıkladı
 
MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, anayasa oylamasının sonucunu Türk milliyetçilerinin belirleyeceğini ifade ederek, "Türk milliyetçileri ayağa kalkıp 'bir dakika kardeşim. Biz bu ülkenin sigortasıyız, her zaman bunu böyle ifade ediyoruz. Bugün sigorta devreye girmiştir ve biz buna hayır diyoruz' diyorlar" şeklinde konuştu.

Odunpazarı Kent Konseyi ile Cumhuriyet ve Demokrasi Gönüllüleri'nin davetlisi olarak Eskişehir'e Alparslan Türkeş'in kızı Çağrı Türkeş ile birlikte gelen Sinan Oğan, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katıldı. Sinan Oğan ile Çağrı Türkeş salona alkışlar arasında girdi.

Çağrı Türkeş, burada yaptığı konuşmasında referandumda hayır diyeceğini belirtti. Türkeş, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, Türk Milletinin birliğini tehlikeye sokacak bir teklif olduğunu gördüğüm için hayır diyorum. Ve bunu rahmetli babam Alparslan Türkeş de tamamen onun ilkelerine karşı bir tekliftir bu. O hayatta olsaydı, böyle bir teklifi Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerinin yapması mümkün olmazdı. Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerinin böyle bir teklife öncülük etmesi bundan evvel bütün iddialarının çürütür mahiyette bir davranıştır ve hepimizi çok üzmektedir. Biz ülkemizin selameti için, partimizin ayakta kalabilmesi için gönülden hayır diyoruz."
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