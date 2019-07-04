Samanyolu Haber /Gündem / "Alparslan Kuytul'un ses kayıtları birilerini rahatsız etti" /04 Temmuz 2019 10:12

"Alparslan Kuytul'un ses kayıtları birilerini rahatsız etti"

Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, Tv5 Ana Haber'e bağlanarak telefon yasağına dair yaşananları anlattı. Semra Kuytul, yasağın gerekçesini açıkladı.

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10 Mayıs'ta görülen davaya cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan Alparslan Kuytul, üzerine atılı 'suç örgütü' suçlamasına ilişkin "Bana sus diyorlar, susmayacağım, biat da etmeyeceğim. Bu işin içinde emniyet, yargı, istihbarat ve siyasiler kim varsa hepsine hakkımı haram ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ HAKKI ELİNDEN ALINDI

22 Ağustos'a ertelenen duruşmayı bekleyen Alparslan Kuytul'un telefon görüşmeleri yasaklandı. Gerekçe olarak "örgüt üyelerini yönlendirdiği" öne sürülen Kuytul, "Soruşturma konusu olan konuşmamda beni sevenlere talimat sayılabilecek bir cümle dahi yoktur." şeklinde kendisini savunmuştu.

Konuya ilişkin bugün Tv5 Ana Haber'e bağlanan Semra Kuytul, telefon yasağına dair şunları kaydetti:

"Gerekçe bizleri de töhmet altında bırakıyor. Furkan Vakfı'na gönül verenler terör örgütü üyesiymiş, Alparslan Kuytul da onlara talimat veriyormuş gibi bir algı oluşturulmak istendi. Ben cezaevi yönetiminin de bu çelişkiyi gördüğünün farkındayım. Çünkü, ne terör örgütü var ortada ne eşimin terör örgütlerine vermiş olduğu talimat var. Onlar da bunun farkındalar. Fakat ses kayıtlarının yayınlanması cezaeviyle bağımsız olarak başka bir yerleri rahatsız ediyor. Çünkü o mazlumlara destek olmaya cezaevinden de olsa devam etti. Hakkın sesi olmaya devam etti. Son 10 mayıs mahkemesinde 'Beni susturmak istiyorlar, susmayacağım' sözlerinden rahatsız olanlar onu susturmak için böyle bir şey yaptılar."
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