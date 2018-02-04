Alparslan Kuytul'un eşi gece şüpheli bir kaza geçirdi

Semra Kuytul sosyal medya hesabından yaşadığı kazayı anlattı ve ‘şüpheli’ noktalardan bulunduğunu yazdı.

“Dün gece saat 01.00 sularında evimin orada şüpheli bir trafik kazası geçirdim.Bize ana yolda aralıklı sarı yanarken ara yolda kırmızı yandığı halde önümüze ağır hareket eden bir çöp arabası önümüzü kesti ve doblo tipi bir araç benim oturduğum ön sağ koltuğa çok şiddetli çarptı.”

Olay yerine toplanan 10 kişiden hiçbirinin polis ve ambulans çağırmadığını söyleyen Semra Kuytul bir kişinin de çevredekilere ‘polisi aramayın’ uyarısında bulunduğunu söyledi.





“Benim kapım içe çöktü, camı kırıldı diğer aracın neredeyse yarısı dağıldı buna rağmen oraya o anda gelen bir kişi polisi aramayın dedi. O anda toplanan yaklaşık 10 kişiden kimse ne ambulansı nede 155’i aramadı..

Gecenin o saatinde o anda(!) oraya gelen çöpçüler beş dakika içinde yolu temizlediler… oradakiler, çöpçüde telsiz olduğunu söylediler..





Daha çok fazla soru işareti de var…”



















