Samanyolu Haber /Gündem / Alparslan Kuytul’un tutukluluğunu protesto için “zulüm bitene kadar” çay içme etkinliği /08 Ağustos 2018 17:31

Alparslan Kuytul’un tutukluluğunu protesto için “zulüm bitene kadar” çay içme etkinliği

İktidara yönelik eleştirileriyle bilinen ve daha sonra yapılan operasyonla tutuklanan Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul’un durumunu protesto etmek için sevenleri çay-kahve içme etkinliği başlattı.

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Yaklaşık 7 aydır Bolu F Tipi Cezaevinde olan Kuytul’u #ZulümBiteneKadar ve #GönüllerBirOlsun etiketini Türkiye gündemine taşıyan sevenleri paylaştıkları çay-kahve içme fotoğrafları ile Alparslan Kuytul’a özgürlük istiyor.

Cezaevinde her gün saat 10’da çay içen Kuytul’a takipçileri de bu saatte çay içerek karşılık veriyor. Kuytul’un eşi Semra Kuytul bu durumu twitter hesabından şöyle duyurdu.




Kuytul’un takipçileri bu fotoğrafları paylaştı

Kampanya destek veren Mehmet Sacit Arvas da, “Karıştır çayını zaman erisin” N. FAZIL #KarıştırÇayınıZulümErisin @alparslankuytul, Ali Ünal, hapisteki kadın ve bebekler için herkes çayını sesli karıştırsa ve bu saraya ulaşsa. Beyaz çaylarını karıştırırken çay kaşıkları, zulümlerini yüzlerine vursa..” diyek hukuksuzca cezaevinde kalan diğer insanlara yönelik bir kampanyaya dönüştürülmesini de tavsiye etti.


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