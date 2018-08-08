Alparslan Kuytul’un tutukluluğunu protesto için “zulüm bitene kadar” çay içme etkinliği

Yaklaşık 7 aydır Bolu F Tipi Cezaevinde olan Kuytul’u #ZulümBiteneKadar ve #GönüllerBirOlsun etiketini Türkiye gündemine taşıyan sevenleri paylaştıkları çay-kahve içme fotoğrafları ile Alparslan Kuytul’a özgürlük istiyor.





Cezaevinde her gün saat 10’da çay içen Kuytul’a takipçileri de bu saatte çay içerek karşılık veriyor. Kuytul’un eşi Semra Kuytul bu durumu twitter hesabından şöyle duyurdu.







