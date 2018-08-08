Alparslan Kuytul’un tutukluluğunu protesto için “zulüm bitene kadar” çay içme etkinliği

Yaklaşık 7 aydır Bolu F Tipi Cezaevinde olan Kuytul’u #ZulümBiteneKadar ve #GönüllerBirOlsun etiketini Türkiye gündemine taşıyan sevenleri paylaştıkları çay-kahve içme fotoğrafları ile Alparslan Kuytul’a özgürlük istiyor.
Cezaevinde her gün saat 10’da çay içen Kuytul’a takipçileri de bu saatte çay içerek karşılık veriyor. Kuytul’un eşi Semra Kuytul bu durumu twitter hesabından şöyle duyurdu.
Kuytul’un takipçileri bu fotoğrafları paylaştı
Kampanya destek veren Mehmet Sacit Arvas da, “Karıştır çayını zaman erisin” N. FAZIL #KarıştırÇayınıZulümErisin @alparslankuytul, Ali Ünal, hapisteki kadın ve bebekler için herkes çayını sesli karıştırsa ve bu saraya ulaşsa. Beyaz çaylarını karıştırırken çay kaşıkları, zulümlerini yüzlerine vursa..” diyek hukuksuzca cezaevinde kalan diğer insanlara yönelik bir kampanyaya dönüştürülmesini de tavsiye etti.