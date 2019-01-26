Alparslan Kuytul tekrar tutuklandı

Kuytul'a ait resmi Twitter hesabından duyurulan gelişmeye göre, gözaltı işlemi saat 23 civarında gerçekleşti.





''SON DAKİKA | Dün cezaevinden tahliye edilen Alparslan Kuytul Hocaefendi, terörle mücadele ekipleri tarafından evine yapılan baskın sonucu saat 23.00 sularında tekrar emniyete götürüldü.''





Alparslan Kuytul'un kızı Meryem Kuytul da gece saatlerinde yaşlıların da bulunduğu evlerinin arandığını ve babasının gözaltına alındığını belirtti.





Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında tahliye edilen Vakfın Kurucu Genel Başkanı Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz'ün duruşma savcısının itirazı üzerine tekrar tutuklanmasına karar verildi. Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın üçüncü gün oturumunda tutuklu sanıklar Veysel Dörtgöz, Alparslan Kuytul ve Ali Alagöz'ün yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Twitter mesajında şöyle denildi: