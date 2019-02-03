Alparslan Kuytul için çorba dağıtanlara gözaltı

Furkanhaber sitesinde yer alan habere göre, Ankara'da Hacı Bayram Veli Camii önünde, Kuytul'un serbest bırakılması için çorba dağıtan ve dua edilmesini isteyen yedi kişi gözaltına alındı.





Haberde, gözaltına alınan yedi kişinin ekip araçlarında tutuklu ve mahkumlar için ayrılan prangalı bölüme oturtulduğu belirtilirken, çorba dağıtımı için gerekli izinlerin alındığı vurgulandı.





"Çorba ikramı için Ankara Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü KUDEM'den gerekli izinleri almalarına rağmen bu haksız engelleme ile karşılaşan vatandaşlar 1.5 saatlik gözaltının ardından serbest bırakıldı" denilirken, Alparslan Kuytul'un eşi Semra Kuytul da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunu da gördük çok şükür! Bir de tencere ile emniyette oturmaları yok mu? İşlediğimiz suçların hukuk tarihinde ve kitaplarında yeri yok! Hepsi yeni icad!" ifadelerini kullandı.