Alparslan Kuytul hakkında iddianame hazırlandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik aralarında Kuytul'un da bulunduğu 9'u tutuklu 45 kişi için yürütülen soruşturma tamamlandı.





Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, Kuytul'un da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında çeşitli suçlardan 41'er yıla kadar, 42 kişi hakkında ise 21'er yıla kadar değişen hapis cezası talep edilen iddianame, terör suçlarına bakan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.





Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince inceleme sonrası kısmen kabul iddianame kapsamında, Alparslan Kuytul, tutuksuz vakıf yöneticileri G.Y. ve M.Ç, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.