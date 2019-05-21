Samanyolu Haber /Gündem / “Alo Ahmet” vakası: İmamoğlu’nun katıldığı program erken bitirildi /21 Mayıs 2019 02:36

“Alo Ahmet” vakası: İmamoğlu’nun katıldığı program erken bitirildi

YSK'nın İstanbul seçimleriyle ilgili kararı sonrası mazbatası iptal edilen Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın sunduğu CNNTürk'teki Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Ekrem İmamoğlu, İBB’deki israfla ilgili açıklamalarda bulunurken program reklam arasına girdi, daha sonra da sonlandırıldı.

Ahmet Hakan AKP'li başkanı savunmaya kalkınca

Ekrem İmamoğlu, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında soruları yanıtladı. Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim iptali kararına ilişkin tepkilerini dile getiren İmamoğlu, “Bana oradan meydan okuyamazlar ama ben meydan okuyorum. Haydi gelin, 39 ilçede seçim yenilensin.” dedi. Öte yandan, Ekrem İmamoğlu İBB’deki israf ve yolsuzluklarla ilgili açıklamalarda bulunurken program reklam arasına sokuldu, daha sonra da apar topar sonlandırıldı.

İmamoğlu, reklam arasından önce şunları söyledi: Son 6 ayda tek bir müdürlükte fikir projesi olarak hazırlanan ama uygulanmayan projelere 226 milyon harcanmış. İsraf. İhtiyaç dışı araç masrafı 120 milyon. Yıllık bunlar. İsraf düzenini tasarruf düzenine dönüştüreceğiz

CNN Türk'ün bu hareketi sosyal medyada büyük tepki gördü 






Programda gergin dakikalar 

Ekrem İmamoğlu: Onu savunacaksan, çağır kendisiyle konuşayım


İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ahmet Hakan'ın Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun sözlerini yorumlaması üzerine, "Onu savunacaksan, çağır kendisiyle konuşayım. Binali Yıldırım'ı da çağır onunla da konuşurum." yanıtını verdi.
İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ahmet Hakan'nın, İmamoğlu'nun kazanmasına en çok Yunanlıların sevindiğini söyleyip "hesap başka" diyen Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu’nun açıklamalarını "Ben başka türlü anladım" demesi üzerine İmamoğlu, "Onu savunacaksan çağır kendisiyle konuşayım. Binali Yıldırım'ı da çağır onunla da konuşurum." yanıtını verdi.

GÖKSU NE DEMİŞTİ

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu’nun İmamoğlu üzerinden Trabzonlular ile ilgili açıklaması büyük tepki toplamıştı. Göksu katıldığı bir iftar programında, İmamoğlu’nu eleştirirken Yunanistan medyasına atıfta bulunmuştu. “Ne dedi Yunan medyası? Takip ettiniz değil mi? ‘İstanbul’u Yunan kazandı’ diyor. Bi dakka ya… Bu arkadaş nereli? CHP’nin adayı nereli?” diye soran Göksu “Trabzonlu” yanıtını alınca şöyle devam etmişti: “Nasıl oldu Yunan medyası ‘İstanbul’u Yunan kazandı’ dedi, bir ses çıkmadı. Haa… olay büyük kardeşim. Hesap büyük olay büyük.” demişti. 
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