Samanyolu Haber /Gündem / Almanya ile yeni bir kriz daha /14 Nisan 2017 11:46

Almanya ile yeni bir kriz daha

Almanya Dışişleri Bakanlığı, yılın başından bu yana 100 kadar Alman vatandaşının Türkiye havalimanlarından ülkeye giriş yapmalarına izin verilmediğini açıkladı.

SHABER3.COM

Almanya Dışişleri Bakanlığı, 2017 yılı başından bu yana Türkiye'deki havalimanlarından 100 Alman vatandaşının ülkeye girişlerine izin verilmediğini açıkladı.

Alman haber ajansı dpa'nın haberine göre, Sol Parti'nin soru önergesi üzerine Alman Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği cevapta söz konusu kişilere genellikle 'kamu güvenliğine tehlike oluşturdukları' gerekçesiyle giriş yasağı getirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Türkiye'ye girişlerine izin verilmeyen yaklaşık 100 kişiden kaçının Alman - Türk olmak üzere çifte vatandaş olduğu bilgisi ise yer almadı.

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, giriş yasağı getirilen Almanlar için federal hükümetinin aldığı önlemler konusunda yöneltilen soruya, "Federal hükümet, bu konuda harekete geçerek Türk hükümetinden giriş yasağı getirilenlere dair mümkün olduğunca şeffaf olunmasını ve alınan kararların yeniden değerlendirilmesi imkânını talep etti" yanıtını verdi.

Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen, Türkiye'nin uyguladığı giriş yasağını sert sözlerle eleştirdi. Dağdelen, "Almanlara yönelik giderek artan giriş yasaklarıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, diktatörlüğü için savaş alanını daha da genişletiyor" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye -  Almanya ilişkileri son aylarda zorlu bir dönemden geçiyor. Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in Türkiye'de tutuklanması ve bazı Türk bakanların Almanya'daki referandum kampanyası etkinliklerinin iptal edilmesi ikili ilişkilerde büyük bir gerilime yol açmıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etkinlik iptalleri üzerine Almanya'ya 'Nazi benzetmesi' suçlaması yapmasıyla da gerilim doruk noktasına tırmanmıştı.
<< Önceki Haber Almanya ile yeni bir kriz daha Sonraki Haber >>

Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Cumhurbaşkanı danışmanı Tanrıverdi: Eyalet sistemi getirilmeli

Cumhurbaşkanı danışmanı Tanrıverdi: Eyalet sistemi getirilmeli

Bahçeli'den AKP'ye eyalet sistemi tepkisi

Bahçeli'den AKP'ye eyalet sistemi tepkisi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Şimdi kaset de yok, CD ile gidecek

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Şimdi kaset de yok, CD ile gidecek

Günümüzün Müslümanları bile, Allah’ı bilmiyor

Günümüzün Müslümanları bile, Allah’ı bilmiyor

Kuzey Kore meclisi Kim Jong Un liderliğinde üst düzey atamaları görüştü(!)

Kuzey Kore meclisi Kim Jong Un liderliğinde üst düzey atamaları görüştü(!)

AKP’li başkan: ‘Hayır’ diyen şerefsizdir

AKP’li başkan: ‘Hayır’ diyen şerefsizdir

Gültekin: Ak Parti içinde 'Erdoğan ölse kurtulsak' diyenler var

Gültekin: Ak Parti içinde 'Erdoğan ölse kurtulsak' diyenler var

İşte Diyarbakır'da PKK'nın kazıp 1 ton patlayıcı patlattığı tünel

İşte Diyarbakır'da PKK'nın kazıp 1 ton patlayıcı patlattığı tünel

Biz veremiyoruz sosyal medyadan okuyun

Biz veremiyoruz sosyal medyadan okuyun
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:31:37