Almanya'yı karıştıran iddia









Hans-Georg Maassen, Kuzey Kore'yi Berlin'deki büyükelçiliği üzerinden nükleer ve füze geliştirme programları için parça temin etmekle suçladı.





Alman NDR radyo kanalına konuşan Maassen, nükleer teknolojinin detaylarıyla ilgili bilgi vermedi ancak teçhizatın sivil ve askeri amaçlarla kullanılıyor olabileceğini ifade etti. Maassen ayrıca, Almanya'daki paravan şirketlerin de Kuzey Kore'ye ekipman temin ettiğini öne sürdü.





Uluslararası yaptırımlara rağmen nükleer silah ve füze geliştirmeyi sürdürerek tepki çeken Pyongyang ise, Almanya'nın iddiasına henüz yanıt vermedi.





K. Kore, 200 milyon dolar kazandı

Cuma günü Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptığı açıklamaya göre Kuzey Kore nükleer çalışmaları kapsamında yasak parça ihraç ederek geçen yıl "yaklaşık 200 milyon dolar" kazandı. BM, Çin, Rusya ve Malezya gibi ülkelerin de bu süreçlere dahil edildiğini söyledi.





Alman istihbarat yetkilisi Maassen ise, Berlin büyükelçiliği iddiasıyla ilgili şunları söyledi:





"Tedarik ve teminle ilgili birçok çalışmanın buradaki büyükelçilikten yapıldığını saptadık.





"Böyle bir şey fark ettiğimizde, durdururuz. Öte yandan bu gibi her girişimi saptayıp engelleyebileceğimizi de garanti edemeyiz."





BM: Kuzey Kore kimyasal silah geliştirmesi için Suriye'ye yardım ediyor

Öte yandan, Alman yayın kuruluşu ARD, Almanya'nın iç istihbarat örgütünün, Kuzey Kore'nin bu çabalarına ilişkin ilk ipuçlarına 2016 ve 2017 yıllarında zaten ulaştığını öne sürdü.





BM'den bazı uzmanlarsa Kuzey Kore'nin kimyasal silah geliştirmesi için Suriye'ye yardım ettiğini, aynı zamanda Myanmar'a balistik füze gönderdiğine ilişkin kanıt bulduklarını söyledi.