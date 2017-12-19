Almanya'ya sığınanların mesajları kayıt altına alınıyor

Alman Federal Göç ve Mülteciler Dairesi, Eylül ayından bu yana mültecilere ait 5 bin mobil veri taşıyıcının okunduğunu bildirdi. Düzenlemelere göre Mülteciler Dairesi'nin mültecilerin cep telefonu ve diğer mobil cihazlarındaki bilgileri kimlik tespitinde kullanmak üzere kayıt altına alma yetkisi bulunuyor.





Deutsche Welle'nin haberine göre Federal Daire'nin bu uygulamaya mülteci adayının üzerinden pasaport ve kimlik belgesi çıkmaması ya da belgenin sahte olduğu şüphesi uyandığı hallerde başvurulduğu açıklandı. Verilerin "sanal kasada" arşivlendiğine ve mülakat sırasında gerekli görüldüğü durumlarda bu verilerin bir hukuk uzmanının nezaretinde değerlendirmeye alındığına da açıklamada yer verildi.





Bu uygulama özel verilerin dokunulmazlığı ilkesi açısından kaygılara yol açıyor.





Almanya'nın Müslüman fobisi





Öte yandan Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, mültecilerle ilgili tartışmalarda paniğe gerek olmadığını ve Almanya'ya gelen Müslüman mültecilerin sadece yüzde 30'unun dindar olduğunu söyledi. Mazyek bir gazeteye yaptığı açıklamada, 2015 yılından bu yana Almanya'ya gelen mültecilerin yarıdan fazlasının ilerde ülkesine döneceğinden emin olduğunu belirtti.





Yabancı endişesine kısmen anlayış gösterebileceğini söyleyen Konsey Başkanı "Oysa son yıllarda Almanya'ya gelen yabancıların çoğunluğunu Suriyeli mülteciler değil Polonyalılar oluşturuyordu, tartışmalarda ise Müslümanlar hakkında konuşulduğu algısı oluşuyor” dedi.





Almanya'da yaşayan her dört kişiden birinin yabancı asıllı olduğunu hatırlatan Aiman Mazyek Müslümanların oranının ise son derece düşük olduğunu belirtti ve "uyruk, kültür ve diğer kimliklerin bir kenara bırakılıp insanların salt dinleri üzerinden sınıflandırılmasını" garipsediğini sözlerine ekledi.