Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'ya rekor iltica başvurusu /06 Mayıs 2017 14:56

Almanya'ya rekor iltica başvurusu

Der Spiegel dergisinin haberinde Türkiye’den 450 kadar diplomat, subay ve hâkimin Almanya’ya iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.

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Almanya'ya 450 diplomat, subay, hakim ve bürokrat iltica başvurusu yaptı

Der Spiegel'in haberine göre,  Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türk kamu görevlilerinin sayısı arttı. Derginin Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nden (BAMF) edindiği bilgilere göre, 450 civarında Türk diplomat, subay, hakim ve diğer kamu görevlileri ile aileleri Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu.

Der Spiegel'in haberinde, söz konusu kişilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu Gülen hareketi ile bağlantıda olmakla suçlandığı belirtildi. Bu kişiler arasında Belçika'daki NATO karargâhında görevli Türk subayların yanı sıra bir Afrika ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliği'de görev yapan askeri bir ataşenin de bulunduğu kaydedildi.
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