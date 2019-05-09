Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'ya nitelikli işgücü göçünü kolaylaştırıyor /09 Mayıs 2019 14:55

Almanya'ya nitelikli işgücü göçünü kolaylaştırıyor

Federal Meclis’de görüşülen yeni yasa tasarısı, AB dışından işgücü göçünü kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yasa, yeteri derecede kalifiye olan ve bir çalışma sözleşmesine sahip herkese göç imkanı sağlayacak.

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Almanya’da koalisyon hükümetinin üzerinde uzlaşmaya vardığı nitelikli iş gücü göçü yasası ilk kez Meclise geldi. Yasa tasarısı AB dışından Almanya’ya nitelikli iş gücü göçüne kapıları açıyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle yeterli derecede kalifiyeye ve çalışma sözleşmesine sahip kişiler Almanya’da çalışma fırsatı bulacak.

YASA tasarısını tarihi bir karar olarak niteleyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “Biz bununla uzman iş gücü göçünü yönlendirmek istedik” dedi. Ülkede nitelikli iş gücü ihtiyacının nüfus azalması dolayısıyla daha da artacağını ifade eden Seehofer, bu problemi çözmek için öncelikli olarak Almanya ve AB içindeki iş gücünden yararlanılacağını kaydetti: “Ama gelecekte Almanya’da uzman iş gücüne duyulan açığı kapatmaya bu yeterli gelmeyecek. Bu nedenle hükümet olarak, uzman iş gücü yasasını getiriyoruz. Bu yasayla, ekonomimizin acilen ihtiyacı olan uzman iş gücünün düzenli biçimde bize gelmesi için gerekli şartları yaratıyoruz. Yasa tasarısı, kimin, hangi şart ve kriterlerde Almanya’ya gelip çalışabileceğini çok açık biçimde belirliyor.”

KÖTÜYE KULLANANLARA GÖÇ YASAĞI
Mevcut yasa sadece yüksekokul mezunlarına Almanya’da çalışma izni veriyor. Yeni yasa, yüksekokul mezunlarının yanı sıra yeterli derecede kalifiye olan ve ihtiyaç duyulan meslekte eğitimi görmek isteyenlere de Almanya’ya gelme izni verecek. Yasa tasarısının bu yıl içinde Federal Meclisten geçmesi ve 2020 yılı başında yürürlüğe girmesi hedefleniyor.
İçişleri Bakanı Seehofer, Almanya’da çalışmak için başvuranların diploma ve sertifikalarının yurt dışındaki Alman temsilcilikleri tarafından inceleneceğini, geçerli bir kalifiyeye sahip olanların çalışmak için Almanya’ya gelebileceğini söyledi. Seehofer, nitelikli iş gücü göçünü kötüye kullanmaya kalkışan ülkelere ise göç yasağı uygulayacaklarını kaydetti. İçişleri Bakanı
Seehofer, ülkenin ekonomik geleceği ve refahının, işletmelerin ihtiyacı olan uzman iş gücünü güvence altına alınmasından geçtiğini vurguladı.

AfD KARŞI ÇIKTI
Aşırı sağcı AfD, yasa tasarısıyla Almanya’nın Afrika ve diğer ülkelerden göç akınına uğrayacağını savundu. AfD göç politikaları sözcüsü Gottfried Curio, “Yasayla iş gücü değil, yabancı kültürler Almanya’ya gelecek. Bu da ücret ve konut dampingine yol açacak. Döner şişini takan bile meslek eğitimi adı altında buraya gelecek” dedi. Yeşiller ve FDP ise yasayı yetersiz buldu ve çok sayıda engel konulmasını eleştirdi.
Çalışma Bakanı Hubertus Heil de, “Birçok bölge ve sektörde şimdiden nitelikli iş gücü açığı var. Bu sorun gelecek yıllarda daha da büyüyecek. Nitelikli iş gücüne İhtiyaç olduğuna inanmıyorsanız, gidip bir Alman iş yerine sorun” dedi.
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