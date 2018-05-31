Almanya'ya iltica eden her dört kişiden biri iş buldu

İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü'nün (IAB) araştırması, 2015 yılında Almanya'ya gelen mültecilerin yüzde 25'inin istihdam edildiğini ortaya koydu.







IAB tarafından yürütülen araştırmanın bulguları, Perşembe günü Rheinische Post gazetesi tarafından yayınlandı. Araştırma, mültecilerin yüzde 20'sinin sosyal güvenlik ödemelerine tabi işlerde çalıştıklarını ortaya koydu.





Aktarılan verilere göre mültecilerin yaklaşık üçte biri geçici işlere sahipken, yüzde 11'i ise konaklama ve başını temizlik, lojistik ve güvenliğin çektiği çeşitli hizmet sektörlerinde çalışıyor. Mültecilerin yarısıysa "kalifiye çalışan" olarak istihdam ediliyor. Sanayi sektöründe çalışan mültecilerin sayısı ise en düşük orana sahip.





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Yayınlanan raporda diğer yandan, göçmenlerin tümünün kazandıkları maaşla hayatta kalmalarının söz konusu olmadığına değiniliyor. Bu çerçevede mültecilerin kayda değer bir kısmı sosyal yardım alıyor.



