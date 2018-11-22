Almanya'ya iltica başvurusu değerlendirme süreci 5 yıla çıkarılıyor

Deutsche Welle'nin haberine göre, Alman hükümeti alınan kararın sebebinin 'Göç ve Mülteciler Dairesi'nin yükünü hafifletmek' olduğunu açıkladı.



Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Federal Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Burkhard Lischka'nın yaptığı açıklamaya göre, 2015 ve 2016 yıllarında iltica başvurusunda bulunan adaylarla ilgili işlemleri sonuçlandırma süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.





Lischka gazetelere verdiği demeçte partisinin, öncelikle yılda 890 bine varan iltica başvurusunun yapıldığı 2015 ve 2016 yılları için geçici bir çözüm bulunmasına onay vereceğini söyledi.





Lischka, İçişleri Bakanlığı'nın hazırlayacağı taslağı beklediklerini ve uygulamanın sürekli hale getirilmesini istemediklerini söyledi.





Göç ve Mülteciler Dairesi Başkanı Hans-Eckard Sommer, iltica sisteminde karışıklık çıkmaması için sürenin uzatılmasını istediklerini ve yüz binlerce mültecinin Almanya'ya geldiği 2015 ve 2016 yıllarında tıkanma tehlikesiyle karşılaştıklarını söyledi.





Göç ve Mülteciler Dairesi Başkanı Hans-Eckard Sommer işlemlerde büyük yığılma olması nedeniyle hükümetten yardım istemişti.





Normal olarak başvurudan üç yıl sonra siyasi iltica hakkı için gösterilen gerekçelerin halâ geçerli olup olmadığı inceleniyor. Denetleme işlemlerinde öncelikle mültecilerin geldikleri ülkelerde durumun değişip değişmediğine bakılıyor.