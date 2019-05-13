Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'ya iltica başvurularında düşüş var /13 Mayıs 2019 09:57

Almanya'ya iltica başvurularında düşüş var

Türkiye’den Almanya’ya darbe girişiminden sonra artan iltica başvuruları 2019 yılında ilk kez azalma kaydetti. Bu yıl ayda ortalama 737 kişi iltica başvurusu yaptı. Geçen yıl ise aylık ortalama başvuru sayısı 888’di.

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Deutsche Welle'de yer alan habere göre Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurusu yapanların sayısı uzun süreden beri ilk kez 2019'da azalma gösterdi. Federal İçişleri Bakanlığı, Sol Parti Meclis Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen'in Türkiye'den Almanya'ya iltica başvuruları hakkında verdiği soru önergesini yanıtladı. 

İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre bu yıl Ocak-Mart ayları arasında Türkiye'den Almanya'ya 2 bin 212 kişi iltica başvurusu yaptı.

Buna göre aylık başvuru sayısı ortalama 737 oldu. 2018 yılının tamamında Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvurularının sayısı 10 bin 655'di. Aylık ortalama iltica başvurularının sayısı 888'di.

2019'ın ilk üç ayında Türkiye'den Almanya'ya sığınmak isteyen her iki kişiden birinin başvurusu kabul edildi. Ocak ayında başvurusu kabul edilenlerin oranı yüzde 55,1, Şubat'ta yüzde 55,5, Mart'da ise yüzde 56,4'dü.

Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularının son yıllarda artmasını, "alarm sinyali" diye nitelendirdi. Dağdelen, "Erdoğan'ın Türkiyesi'nden kaçıp cezaevi kovuşturma nedeniyle Almanya'ya sığınmak isteyen her iki kişiden biri Almanya'da sığınma alıyorsa, Boğaziçi'nde (Türkiye'de) demokrasi ve hukuk devleti yok demektir" dedi.

Dağdelen Alman hükümetini de eleştirdi. Sol Parti milletvekili, "Alman hükümetinin bu son gelişmeler (iltica başvuruları) ve gazeteci Deniz Yücel'in işkence suçlamaları nedeniyle harekete geçme konusunda bir ihtiyaç görmemesi, ürkütücü" dedi.

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