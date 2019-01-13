Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'ya başvuran sığınmacı sayısı her yıl düşüyor /13 Ocak 2019 19:04

Almanya'ya başvuran sığınmacı sayısı her yıl düşüyor

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkeye gelen ve sığınma başvurusu yapan kişi sayının azalmasının alınan önlemlerle sağlandığı belirtildi.

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Almanya iki yıl önce ‘Göç Master Planı’nı hayata geçirmişti. Bu planla göçü düzenlemek, yönetmek ve önlemek hedeflenmişti. Almanya’da mülteci politikaları Başbakan Angela Merkel ile Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında sık sık tartışma konusu olmuştu.

Hürriyet'te yer alan haberde Almanya’ya sığınan mülteci sayısı her geçen yıl daha da azaldı. Mülteci krizinin yaşandığı 2015’te 890 bin mültecinin başvurduğu Almanya’ya, 2018’de 185 bin 853 kişi sığındı. Sığınmacı sayısı 2016’da 280 bin, 2017’de ise 222 bin olarak açıklanmıştı.
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