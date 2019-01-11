Almanya'da yaklaşık 25 bin kişi ilticaya başvurdu, bu yıl kabul oranlarında artış var

15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi ve ardından Türkiye'de başlayan cadı avı operasyonları, görevden alma, gözaltı ve tutuklamalar sonrasında Türk vatandaşlarının Almanya'ya iltica başvuruları arttı.





DW Türkçe'nin haberine göre Alman Sol Parti Grup Başkan Vekili Sevim Dağdelen'in İçişleri Bakanlığı'na verdiği yazılı soru önergesine verilen cevapta 2018'in Eylül ayında yapılan başvuruların yüzde 40'ının Almanya'dan koruma aldığı belirtilirken, Ekim ve Kasım aylarında bu oranın yarı yarıya olduğu kaydedildi.





Dağdelen, "Türkiye güvenli bir ülke değil. Farklı düşünen Türk vatandaşları için durum giderek daha da zorlaşıyor" dedi ve ekledi: "Federal hükümetin Erdoğan rejimine silah satışını onaylaması ve ekonomik yardım yapması vicdansızca. Diğer taraftan Erdoğan'dan kaçan her iki kişiden biri Almanya'dan koruma alıyor."





Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) 2013 ile 2015 yılları arası her yıl ortalama 1800 iltica başvurusu gelirken, 2016'da bu rakamın 5 bin 742 başvuruya, 2017'de 8 bin 483'e ve 2018 yılının ilk 11 ayında ise 10 bin 75'e yükseldiği bildirildi.



