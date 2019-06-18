Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'nın yabancı araçlara otoban ücreti tartışmasına karşı mahkeme kararı /18 Haziran 2019 13:20

Almanya'nın yabancı araçlara otoban ücreti tartışmasına karşı mahkeme kararı

Avusturya, Almanya’ya karşı başlattığı otoban parası mücadelesini kazandı. Avrupa Adalet Divanı, yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti almasının Avrupa Birliği ilkelerine aykırı olduğuna hükmetti.

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ALMANYA, 2013’ten beri üzerinde çalıştığı otoban ücreti girişiminde hüsrana uğradı. Uygulamaya göre Almanya otobanlarını kullanacak yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti alınacak, Alman plakalı araçlardan alınan otoban ücreti ise yıllık araç vergisinden düşürülecekti. Böylece yerli plakalı araçlar otoban ücretinden muaf tutulacaktı. Ancak Avusturya hükümeti ise bu durumdan en çok kendi vatandaşlarının mağdur olacağını belirterek uygulamaya ısrarla karşı çıktı ve Almanya’nın hayata geçirmek istediği uygulamayı AB üye ülke vatandaşları arasında ayrımcılığa yol açacağını gerekçe göstererek konuyu Avrupa Adalet Divanı’na taşıdı. Adalet Divanı, salı günü aldığı kararla Avusturya’nın itirazını yerinde buldu ve Almanya’nın yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti almasının Avrupa Birliği ilkelerine aykırı olduğuna hükmetti, uygulamayı ayrımcı muamele olarak değerlendirdi. Böylece Almanya’nın altı yılı bulan otoban ücreti çalışmaları hüsranla son buldu.
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