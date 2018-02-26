Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı artıyor

Türk Alman ilişkilerindeki gerginliğe rağmen Almanya hükümetinin Türkiye'ye yapılan ihracata tanıdığı kredi garantileri 2017'de bir önceki yıla göre artış gösterdi. Hermes kredileri olarak adlandırılan devlet kredi kefaletinin hacmi üçte bir oranında artarak 1 milyar 458 milyon Euro'ya çıktı.





Türkiye politikasını sertleştiren Berlin yönetimi 2017 yılının Eylül ayında Hermes kredilerine 1,5 milyar Euro'luk üst sınır getirmişti. 2016 yılında Türkiye'ye ihracat yapan Alman şirketlerine 1 milyar 102 milyon Euro'luk Hermes garantisi tanımıştı.





Federal hükümete soru önergesi veren Sol Parti Milletvekili Aleksander Neu "Hermes kredi garantilerine üst sınır konmasının aslında yaptırım olmadığını ve koalisyon hükümetinin Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin zarar görmesini istemediğini" söyledi.





Hermes garantisi yabancı müşterisi ödeme yapamaz duruma düşen ihracatçı Alman şirketlerinin zarardan korunması amacıyla hayata geçirilmişti. Türkiye, devlet kefaletine en çok başvurulan ülkeler arasında yer alıyor. 2016'da Rusya, Mısır ve ABD'ye Türkiye'den daha fazla Hermes garantisi tanınmıştı.



