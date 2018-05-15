Ünlü oyuncu Erdoğan'ın İngiltere davetini reddetmiş

Alman Die Welt gazetesinin haberine göre İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Emre Can, Londra ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte poz veren milli takım oyuncuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'la aynı etkinliğe davet edildi. Habere göre Can, etkinliğe katılmayı reddetti.



Özil ve Gündoğan, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ve bazı siyasetçiler tarafından Erdoğan'ın seçim kampanyasına alet olmakla suçlanmıştı.



Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Türkiye asıllı Alman milli futbolcular Özil ve Gündoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyası için istismar edildiklerini söylemişti.



Arsenal'li Özil, Machester City'li Gündoğan ve Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Erdoğan'la İngiltere'de bir araya gelmişti.