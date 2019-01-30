Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde terör operasyonu: 3 kişi gözaltında /30 Ocak 2019 13:18

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde terör operasyonu: 3 kişi gözaltında

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletindeki terör operasyonunda yaşları 23 ile 36 arasında değişen Iraklı üç kişi gözaltına alındı.

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Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde sabah saatlerinde düzenlenen terör operasyonunda üç kişi, "terör saldırısı düzenlemeyi planlandıkları" şüphesiyle gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Der Spiegel'in haberinde, şüphelilerin Almanya'ya sığınmacı olarak gelen Irak vatandaşları olduğu belirtildi. Federal Başsavcılığın verdiği bilgilere göre, gözaltına alınan kişilerden ikisi "devlet düzenini bozmaya yönelik ağır bir şiddet olayı planlamakla", diğer kişi ise onlara yardım etmekle suçlanıyor. Saldırı planlarının radikal İslamcı motivasyonla hazırlandığı belirtildi.

Başsavcılığın açıklamasında, eldeki bilgiler doğrultusunda şüpheli kişilerin "somut bir saldırı hedefi" bulunmadığı da ifade edildi.

Yürütülen soruşturmanın, gözaltına alınan kişilerin bir terör örgütü ile ilişki içinde olup olmadığını açıklığa kavuşturması bekleniyor.

Bomba yapımını internetten öğrendiler

Soruşturmayı yürüten yetkililerin verdiği bilgilere göre, internetten bomba yapımına ilişkin materyalleri indiren şüpheliler, Almanya'da yılbaşında kullanılan fişeklerden patlayıcı madde elde etmeye çalıştı. Ayrıca açıklamada şüphelilerin İngiltere'den bomba düzeneği sipariş ettiğine de yer verildi. İddialar arasında, gözaltına alınan üç kişiden birinin aracını kalabalığın üzerine sürebilmek için sürücü kursuna gittiği de yer aldı.

Spiegel'in haberine göre şüphelilerden biri saldırı ile "çocukları hedef almamak kaydıyla olabildiğince çok sayıda kafiri" öldürmeyi planladıklarını kabul etti. Haberde ayrıca, şüphelilerin planlarını 2015 sonbaharında Almanya'ya geldikten sonra geliştirdikleri ve planları konusunda sohbet uygulaması "Telegram" üzerinden kimliği bilinmeyen kişilerden destek aldıkları iddia edildi.
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