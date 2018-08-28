Almanya'nın gündeminde Türkiye’ye ‘kurtarma paketi’ yok

Almanya’da koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Alman hükümetinin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan Türkiye’ye yardım etmesini istemişti.





Alman hükümeti Türkiye’ye mali yardımın şu an için gündemlerinde olmadığını açıklarken, Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Türkiye’nin şimdilik özel bir Alman ekonomik yardımına ihtiyacı yok” demişti. Almanya’da yapılan anket halkın yüzde 71’inin Türkiye’ye ekonomik yardım yapılmasına karşı olduğunu göstermişti.





BBC Türkçe’nin çevirisine göre, Wall Street Journal’ın Almanya muhabiri Bojan Pancevski’nin kaleme aldığı haberde gazeteye konuşan Avrupalı yetkililerin birkaç seçenek üzerinde durduğu ifade edildi ve “Her ne kadar Türkiye’ye finansal yardım düşüncesi henüz sadece fikir aşamasında olsa da, Euro Bölgesi krizi döneminde uygulanan koordineli bir kurtarma paketi dile getirilen seçenekler arasında” denildi.





Haberde, gündeme gelen diğer yardım seçenekleri ise kamu bankaları tarafından proje yeni bazlı kredilerin açılması veya doğrudan ikili yardım anlaşmalarıyla kaynak aktarılması olarak sıralandı





“Berlin Türkiye’de ekonomik bir çöküşün Avrupa’ya da sıçramasından, Orta Doğu’da yeni bir istikrarsızlık unsuru haline gelmesinden ve Kuzey’e doğru yeni bir göç dalgasını tetiklemesinden endişe ediyor” denen haberde, ismini açıklamayan Alman yetkililerin yorumları da yer aldı.





Gazeteye konuşan bir Alman yetkili “Türkiye’yi istikrarlı hale getirebilmek için ciddi çaba gösteririz. Başka bir seçeneğimiz yok” derken, yine gazeteye konuşan Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilisi, ‘kurtarma paketi’ için görüşmelerin yürütüldüğüne dair iddiayı yalanladı.





Haberin ardından ismini vermeyen bir Alman hükümet yetkilisi haberle ilgili Reuters’a konuştu: “Türk lirasının hızlı değer kaybıyla kriz yaşayan Türkiye’ye mali yardım paketi sağlamayı düşünmüyoruz. Bu konudaki pozisyonumuzda bir değişiklik yok.”



