Samanyolu Haber /Gündem / Almanyalı Osmanlılar hakim karşısında /26 Mart 2018 16:44

Almanyalı Osmanlılar hakim karşısında

"Almanyalı Osmanlılar" olarak bilinen çete üyelerinin yargılanmasına başlandı. Stuttgart'ta görülen dava öncesinde "güvenlik tehdidi" gerekçesiyle yüksek güvenlik önlemleri alındı.

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Almanya'nın Stuttgart kentinde, Almanyalı Osmanlılar(Osmanen Germania) olarak bilinen çetenin sekiz üyesinin yargılanmasına başlandı.

Yaşları 19 ile 46 arasında değişen sekiz sanık arasında, kendilerini Almanyalı Osmanlılar'ın "dünya başkanı"  ile "dünya başkan yardımcısı" olarak tanıtan üyeleri de bulunuyor.

Almanyalı Osmanlılar çetesinden sekiz sanık, cinayete ve kasten adam öldürmeye teşebbüs, ağır yaralama, fuhuş yaptırma, şantaj yapma, alıkoyma ile silah ve uyuşturucu ticareti suçlamalarıyla yargılanıyor.

Bu sekiz sanığın Baden-Württemberg eyaletinde 2016 ile 2017 yılları arasında birçok suç işlediği tahmin ediliyor. İddianameye göre, bu suçlar arasında gruptan ayrılmak isteyen bir üyeyi "öldürmeye teşebbüs" suçlaması da yer alıyor. 50 duruşmada sonlandırılması beklenen davanın 2019'un Ocak ayına kadar sürmesi bekleniyor. 

Duruşma salonu etrafında yüksek güvenlik önlemi

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu milliyetçi bir dernek olan Almanyalı Osmanlılar'ın yargılandığı duruşma öncesinde, Stuttgart'taki Stammheim hapishanesi etrafında yüksek güvenlik önlemleri alındı. Güvenliği sağlamak için çok sayıda polis görev alırken, duruşma salonunun üstünde helikopterler uçtu. Savcılık Sözcüsü, durumun "güvenlik tehdidi" olarak değerlendirildiğini açıklarken, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi.

Almanyalı Osmanlılar, Almanya'daki diğer Rock gruplarıyla giriştiği çatışmalarla gündeme gelmişti. Grubun çatıştığı gruplar arasında daha sonra dağılan ve çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Rock grubu Bahoz da bulunuyordu.

Alman İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre Almanyalı Osmanlılar adlı grubun 22 yerel örgütlenmesi ve 300 dolayında da üyesi bulunuyor. Bakanlığın açıklamasında, Almanyalı Osmanlılar'ın amacının "diğer Rock kulüplerine karşı bölge hakimiyeti kurup şiddete dayalı üstünlük sağlamak ve kendini kabul ettirmek olduğu" belirtildi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti İçişleri Bakanlığı'nın Ocak ayında yaptığı açıklamaya göre, Almanyalı Osmanlılar'ın Türkiye'de iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Türk yargısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresi ile bağlantısı bulunuyor.
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