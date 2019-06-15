Almanya'dan yeni 'askeri' karar: Gelecek yıldan itibaran

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ordu personeline yönelik yaptığı konuşmada savunma harcamalarının önümüzdeki yıl artacağını belirtti. Merkel, “Bu yıl iyi ki Bundeswehr’in (silahlı kuvvetler) harcamalarını arttırdık ve önümüzdeki yıllarda bunu kendi güvenliğimiz için daha da arttıracağız” dedi.





Alman basınında yer alan kaynaklara göre Merkel, bütçe artışının ordunun hem yurt içinde hem de yurt dışında yeni zorluklarla ve görevlerle başa çıkabilmek için daha modern ekipman edinmesine olanak sağlayacağını ekledi.





TRUMP HARCAMALARIN ARTIRILMASINI TALEP ETMİŞTİ





Savunma harcamalarının gündeme gelmesi geçtiğimiz sene düzenlenen NATO zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konu üzerine eğilmesiyle başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, bir taraftan Kuzey Akımı 2’yi örnek göstererek Almanya’nın kendisini "düşmanın ellerine" emanet ettiğini iddia etmiş diğer taraftan NATO üyesi ülkelerin yeterince askeri harcama yapmayarak tüm yükü kendi üzerlerine bıraktığından yakınmıştı.





Trump bu iddialarını bir kaç ay önce “Almanya’nın NATO’ya borcu vardır” çıkışıyla yenilemişti. Trump’ın diğer NATO ülkelerinden talebi harcamalarının GSYİH’lerinin yüzde 2’sinden fazla olması. Trump eğer diğer ülkeler harcamalarını arttırmazsa NATO’dan çıkacağı tehdidinde bulunmuştu.





Almanya daha önce 2019'da askeri harcamaları yüzde 1,35'e kadar artırmayı planladığını ancak GSYİH'nin yüzde 2'si vaadini yerine getirmediğini açıklamıştı.