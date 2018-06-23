Almanya'dan Türkiye'ye tepki: Türkiye kuralları ihlal ediyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı, 24 Haziran seçimlerinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) seçim gözlemcisi ekibinde yer alan Alman Sol Parti milletvekili Andrej Hunko'nun Türkiye’ye girişine izin verilmemesi nedeniyle Türkiye'yi uluslararası kuralları ihlal etmekle suçladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uyguladığı seyahat yasağının "söz verdiği kurallarla bağdaşmadığını” söyledi. Sözcü, Türkiye’nin AGİT’in gönderdiği gözlemci heyetine müdahale etmesini eleştirerek, böyle bir durumda "ev sahibi ülkenin gözlemci ekibinin bileşenleri konusunda hiçbir şekilde etki sahibi olmaması” gerektiğini aktardı.

Türkiye'nin Hunko’ya karşı uyguladığı seyahat yasağının kaldırılması için AGİT ile yakın bir şekilde çalıştıklarını belirten sözcü, AGİT'in de Almanya’nın da kendi duruşlarını "Türk tarafına açık bir şekilde” ifade ettiklerini söyledi.





AGİT'ten Türkiye’ye çağrı





Konuyla ilgili AGİT Parlamenter Asamblesi de bir açıklama yaptı. Biri Alman, diğeri İsveçli iki milletvekilinin Türkiye'ye alınmamalarının eleştirildiği açıklamada, “AGİT Parlamenter Asamblesi, iki seçim gözlemcisinin girişlerinin, iddiaya göre geçmişte sarf ettikleri siyasi görüşleri nedeniyle reddedilmesi konusunda üzüntülerini ifade ediyor” denildi.





Türkiye’nin almış olduğu karar nedeniyle “hayal kırıklığına uğradıklarının” aktarıldığı açıklamada, "karar uluslararası seçim gözlemi grubunun işlerini olumsuz etkileyebilir” denildi. Açıklamada, her ülkenin kendi topraklarına girecek insanları kendisinin belirleme hakkının olduğu belirtilirken Türkiye'nin daveti üzerine oluşturulan seçim gözlemcisi grubunun görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmesi gerektiği ifade edildi.



