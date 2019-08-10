Almanya'dan Türkiye'ye tatile giden çift havaalanında gözaltına alındı

Artı Gerçek sitesinden Süheyla Kaplan'ın haberine göre dün öğlen saatlerinde gözaltına alınan ve her ikisinin de Türk vatandaşı olduğu öğrenilen çiftin sosyal medya paylaşımlarından dolayı "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla gözaltına alındığı ve bugün de tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkartılacakları öğrenildi.





Mehmet Balkız’ın Hamburg’da yaşayan oğlu Devrim Balkız "Son günlerde Avrupa’dan Türkiye’ye giden emekçi kesimler Türkiye’ye girişte gözaltına alınmaktalar. Sosyal medya paylaşımları bahane edilerek muhalif kesim susturulmak ve korkutulmak istenmektedir. Sosyal medya paylaşımları düşünce özgürlüğü kapsamında ele alınmalıdır. Paylaşımların terör ile hiçbir alakası yoktur. Demokratik mücadele verenlere gözdağı verilerek, Avrupa’da yaşayanların siyasete dahil olmaları engellenmek istenmektedir. Avrupa bir an önce bu anti demokratik uygulamalara ses çıkarmalıdır" dedi.





"PSİKOLOJİK ŞİDDETE MARUZ KALDIK"





Hamburg’dan Türkiye’ye giden Mehmet Balkız (63) ve Hediye Balkız (55) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 11 saat sorgudan sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Gözaltına alınan Hediye Balkız “Şu anda bir otobüsle nöbetçi mahkemeye sevkediliyoruz. Yalnız değiliz; bizim gibi Avrupa’dan İstanbul’a inen ve sosyal medya paylaşımlarından dolayı sorgulanan yaklaşık 25 kişi daha var. Psikolojik şiddete maruz kaldık” dedi.





Çarşamba günü de tatil için Türkiye’ye giden Alman vatandaşı Osman B.’nin temmuz ayı sonunda Antalya Havalimanı’nda gözaltına alındığı Alman basınına yansımıştı. Berlin’in ‘terör propagandası’ suçlamasıyla gözaltına alınan Osman B. İle görüşmek için Türk makamları nezdinde yoğun bir girişim başlatıldığı belirtilmişti.





36 yaşındaki Alman vatandaşının avukatı, müvekkiline yöneltilen suçlamaların İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçen Mart ayında açıklamalarla ilintili olduğunu savunmuştu.





Türkiye’de yedi Alman vatandaşının siyasi gerekçelerle tutuklu bulunduğu belirtiliyor.



