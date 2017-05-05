Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan Türkiye'ye idam resti /05 Mayıs 2017 22:35

Almanya'dan Türkiye'ye idam resti

Alman hükümeti, Türkiye’de idam cezasının geri getirilmesi için referandum yapılması halinde Türkiye’nin Almanya temsilciliklerinde bir halk oylamasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

SHABER3.COM

?Almanya: Türkiye'de idam cezası halk oylamasına sunulursa burada sandık kurulamaz

Alman hükümeti, Türkiye'de idam cezasının halk oylamasına sunulması halinde Almanya'da referandum yapılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı. Alman hükümeti Steffen Seibert,  Berlin'de Cuma günü düzenlenen olağan basın toplantısında yaptığı açıklamada "Bizim anayasamız ve Avrupa değerlerine aykırı olan bir tedbir konusunda Almanya'da referandum yapılması siyasi olarak düşünülemez" dedi. 

Hükümet sözcüsü Seibert, "Eğer bir devletin Almanya'daki büyükelçilikleri ve başkonsolosluklarında seçim veya referandum yapmak isterse, bunun izne tabi olduğunu” hatırlattı. Türkiye'den şu aşamada böyle bir talebin gelmediğini belirten Seibert, bu nedenle de Almanya'da idam referandumuna ilişkin soruların "varsayımlara” dayalı olduğunu, normal koşullarda bu tür sorulara yanıt vermediğini söyledi. 

Seibert, Alman hükümetinin gelecek bu tür bir "talebi onaylamak zorunda olmadığını” da sözlerine ekledi. Seibert sözlerini "Bu şu anlama geliyor: Federal hükümet izin vermeyebilir. Almanya'da bir oylamayı yasaklayabilir… Böyle bir referandumu yasaklamak için yasal olanaklarımızı kullanacağımızı düşünüyorum” şeklinde sürdürdü.  

Schulz idam referandumuna karşı çıkmıştı 

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve partinin başbakan adayı Martin Schulz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın idam cezasını geri getirmek için bir referandum düzenlemesi durumunda Almanya'da yaşayan Türklerin oy kullanmasının ihtimal dışı olduğunu söylemişti. 

Haftalık haber dergisi Spiegel'e konuşan Schulz, "Türk hükümeti idam cezasını yeniden uygulamak için gerçekten bir referandum düzenlerse, şunu açıkça söylemek gerekiyor: Almanya'da yaşayan Türkler için bu tür bir oylama düzenlenemez" demişti. Schulz bu konuda Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile aynı görüşü paylaştığına dikkat çekmişti.
<< Önceki Haber Almanya'dan Türkiye'ye idam resti Sonraki Haber >>

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

'Menemen yiyemiyorsan mehter ye, portakal ye'

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Erdoğan'ın hocasından şok sözler

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

Hocaefendi’den Yeni Münacaat ve Naat’lar

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

ABD'nin ünlü uçak gemisi Kore yarımadasına ilerliyor

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

Şamil Tayyar'ın balataları yaktığı an!

İsmailağacı'ların Kabe'deki ihramlı kavgasının görüntüsü çıktı

İsmailağacı'ların Kabe'deki ihramlı kavgasının görüntüsü çıktı

O fotoğrafın hikayesini ve Akar'ın şüpheli İngiltere ziyaretini anlattı

O fotoğrafın hikayesini ve Akar'ın şüpheli İngiltere ziyaretini anlattı

Uçak bir anda yere düştü

Uçak bir anda yere düştü

Alış Veriş Merkezinde dehşeti yaşadı

Alış Veriş Merkezinde dehşeti yaşadı

Küçük'ten Taşgetiren'e: Sen Aydın Doğan'a köpeklik yaparak bir yere gelebilirsin

Küçük'ten Taşgetiren'e: Sen Aydın Doğan'a köpeklik yaparak bir yere gelebilirsin
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:32:26