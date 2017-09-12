Almanya'dan şok iddia

Batı Alman Radyoları (WDR), Kuzey Alman Radyoları (NDR) ve Süddeutsche Zeitung gazetesinin yaptığı ortak araştırmaya dayandırılan habere göre, Federal İçişleri Bakanlığı Türkiye'yi "Alman devletinin 'sırlarını taşıyan', istihbarat birimleri çalışanları gibi kişilerin 'özel güvenlik riskleriyle' karşı karşıya olduğu" ülkelerin bulunduğu listeye almayı gözden geçiriyor. Söz konusu çalışanlara yönelik korkutma ve şantaj girişimleri güvenlik riskleri arasında sayılıyor.

Haberde "İstihbarat çalışanları için devletler listesi" (Staatenliste für Nachrichtendienstmitarbeiter) adı verilen listede halihazırda aralarında Çin, Kuzey Kore, Pakistan, Rusya'nın da bulunduğu 30 ülkenin yer aldığı, NATO partnerleri gibi yakın müttefiklerin ise listede bulunmadığı belirtildi.





Haberde ayrıca İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcünün "hâlihazırda listenin güncellenmesi üzerinde çalışıldığını ve İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin de bu listeye eklenip eklenmemesi konusunda incelemesini sürdürdüğünü" söylediği kaydedildi.





Benzer bir habere Temmuz ayı başında Bild gazetesi de yer vermiş, haberde en fazla tehdit altında olan Almanya'nın dış istihbarat servisi BND'nin çalışanlarının, Türkiye’nin de listeye dahil edilmesine destek verdiği öne sürülmüştü.





WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung'un haberine göre, hükümet çevreleri Türkiye'nin listeye alınıp alınmayacağına henüz karar vermedi.