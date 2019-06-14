Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan S-400 açıklaması: Kararınızı gözden geçirin /14 Haziran 2019 21:45

Almanya'dan S-400 açıklaması: Kararınızı gözden geçirin

Almanya Hükümet sözcü vekili Ulrike Demmer, Alman hükümetinin Türkiye’nin S-400 alma kararını 'bir kez daha gözden geçirmesinden memnuniyet duyacağını' söyledi.

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Almanya Hükümet sözcü vekili Ulrike Demmer, S-400 füze savunma sistemlerinin alımı konusunda Türkiye’nin kararını tekrar gözden geçirmesini istedi.

DW Türkçe’nin haberine göre Demmer, "Alman hükümeti, Türkiye'nin kararını transatlantik ittifaktaki konumu çerçevesinde bir kez daha gözden geçirmesinden memnuniyet duyacaktır" açıklaması yaptı.

S-400 alımının Türkiye'ye yönelik ABD yaptırımlarının devreye girmesine yol açabileceğini belirten Demler, "Bu da ne Türkiye'nin ne de NATO'nun çıkarına olabilir" diye konuştu.
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