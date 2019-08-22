Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan "radyasyon" tedbiri: 190 milyon tablet stoklandı /22 Ağustos 2019 23:22

Almanya'dan "radyasyon" tedbiri: 190 milyon tablet stoklandı

Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi muhtemel bir nükleer faciada halka dağıtılmak üzere 189,5 milyon İyot Tableti edinildiğini duyurdu.

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Almanya muhtemel bir nükleer felakette kullanılmak üzere 189,5 milyon iyot tableti stokladı. 

Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi tarafından yapılan açıklamada, bugüne dek herhangi bir nükleer santralin 20 kilometre çevresinde yaşayanlar için saklanan iyot tabletlerinin, Radyasyondan Koruma Komisyonu tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre artık 100 kilometrelik çevrede yaşayan herkes ve Almanya'nın tamamında çocuklar, gençler ve hamile kadınlar için de hazır tutulması gerektiğinin anlaşıldığı bildirildi.

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı'nın danışma organı olan Radyasyondan Koruma Komisyonu, Japonya'da yaşanan Fukuşima felaketinden elde edilen tecrübeler doğrultusunda yeni bir rapor hazırlamıştı.

NÜKLEER FELAKETTE DAĞITILACAK

Yüksek dozajda iyot içeren tabletler, muhtemel bir nükleer reaktör felaketinde, radyoaktif iyotun tiroitte tutulmasını sağlıyor. 

Almanya Radyasyondan Koruma Dairesi'nin verdiği bilgiye göre olası bir nükleer kazada 13 ile 45 yaş arasındaki kişilerin iki, daha küçük yaştaki çocukların bir tablet alması öngörülüyor. 

45 yaşın üstündeki insanların ise, metabolizma bozukluğu riskinin artması nedeniyle İyot tableti almaması planlanıyor.

Söz konusu 189,5 milyon iyot tableti için gerekli 8,4 milyon euronun federal bütçeden karşılandığı, bu tabletlerin dağıtımı ve muhafaza edilmesi görevinin ise eyaletlerin sorumluluğunda olduğu bildirildi.


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