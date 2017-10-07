Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan kamu çalışanlarına Türkiye uyarısı /07 Ekim 2017 09:10

Almanya'dan kamu çalışanlarına Türkiye uyarısı

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti içişleri bakanlığı, çalışanlarına gönderdiği yazıyla Türkiye'ye seyahat edecekleri uyardı. Bakanlık, kamu çalışanları için Türkiye'nin riskli ülkeler arasında olduğunu duyurdu.

SHABER3.COM

 Almanya'nın en kalabalık nüfusuna sahip Kuzey Ren Vestfalya (KRV) İçişleri bakanlığı kamuda çalışanlara gönderdiği yazıyla Türkiye'nin riskli ülkeler arasında olduğunu bildirdi. Bild'in internet sayfasında yer alan habere göre Türkiye'de tatil yapacak memurları uyaran bakanlık, istihbarat gibi hassas görevlerde bulunan çalışanların Türkiye'de tatil yapmaları durumunda bilgisayarlarını ve hatta zorunlu olmadıkça cep telefonunu yanlarına almamalarını istedi.

''TÜRK İSTİHBARATI SİZİ SORGULAYABİLİR''

'Genel güvenlik ve seyahat bilgisi özellikle de güvenlik riski bulunan ülkeler için' başılığıyla kaleme alınan yazıda, Türkiye'de tatil yapacakların istihbarat tarafından sorgulanabileceğine işaret ediliyor. Türkiye ile birlikte Rusya'ya seyahat edecek memurların özellikle de istihbarat ve emniyet gibi güvenlik açısından hassas alanlarda çalışacakların tatil maksatlı seyahatlerinde yaptıkları görev ile ilgili kimlik ve benzeri dokümanları da yanlarına almamaları öneriliyor. Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi KRV Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Reul gönderilen yazıya gerekçe olarak da, son dönemde Türkiye'nin KRV eyaletindeki kamu çalışanlarından yaptıkları görevleriyle ilgili bilgi alınmaya çalıştığı iddiasını gösterdi.
<< Önceki Haber Almanya'dan kamu çalışanlarına Türkiye uyarısı Sonraki Haber >>

'Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya?'

'Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya?'

3 çocuklu kızı ve damadı tutuklu, kendi kanser olan nine anlatıyor

3 çocuklu kızı ve damadı tutuklu, kendi kanser olan nine anlatıyor

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'

'Demek biriniz imam, diğeriniz Kur'an kursu hocası ha...'

Pakistan meclisinde gündem oldu...

Pakistan meclisinde gündem oldu...

15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?

15 Temmuz'da yapılan kontrollü darbenin esas hedefi ne ?

Kadını sokak ortasında polisler darp etti...

Kadını sokak ortasında polisler darp etti...

Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler!

Abdülkadir Selvi'yi canlı yayında trollediler!

İzmir'de Hizmet'e ait kapatılan yurdu kundakladılar!

İzmir'de Hizmet'e ait kapatılan yurdu kundakladılar!

Yeni Türkiye: Mafya infaz edip sosyal medyadan paylaşıyor

Yeni Türkiye: Mafya infaz edip sosyal medyadan paylaşıyor

Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor

Yiğit Bulut tekrarladı: Irak'taki Kürtler Türkiye'ye katılmak istiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:22:05