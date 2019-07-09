Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan İstanbul için deprem uyarısı /09 Temmuz 2019 20:32

Almanya'dan İstanbul için deprem uyarısı

Alman bilim insanları Marmara Denizi’nde önemli tektonik gerginlikler nedeniyle büyük bir deprem meydana gelebileceğine dikkat çekti. Olası depremin büyüklüğü 7,1-7,4 olarak tahmin ediliyor.

SHABER3.COM

Kiel'de bulunan GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi'nden jeofizikçi Dietrich Lange, Marmara Denizi'nde büyük bir deprem olabileceği uyarısında bulundu. Nature Communications dergisine konuyla ilgili bir makale yazan Lange, Marmara Denizi'nde büyük tektonik gerginlik olduğunu belirterek, "Bu, 7,1-7,4 büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesi için yeterli" dedi. Marmara Denizi'nin altında Avrasya ve Anadolu tektonik plakalarını ayıran Kuzey Anadolu fay hattı bulunuyor. Alman bilim insanları iki buçuk yıl boyunca GEOMAR'ın geliştirdiği ölçüm sistemi GeoSEA ile Marmara Denizi'nin 800 metre altında ölçümler yaptı.

Tsunami beklentisi yok

GeoSEA Proje yöneticisi Heidrun Kopp, "Bu gerginlik bir deprem sırasında çözülürse fay hattı dört metreden fazla hareket eder" dedi. Kopp, olası bir depremin büyük bir yıkıma neden olacak Tsunami dalgasına yol açacağını ise düşünmediğini ifade etti. Alman bilim insanları olası bir depremin zamanı hakkında da bir tahminde bulunmazken, böyle bir değerlendirme ile bir paniğe yol açmak istemediklerini özellikle vurguladı. Açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihindeki deprem gibi, olası yeni bir sarsıntının Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde ağır sonuçlara yol açabileceği de ifade edildi. 1999 yılındaki 17 Ağustos depreminde 17 binden fazla insan yaşamını yitirmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'dan İstanbul için deprem uyarısı Sonraki Haber >>

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan, 2023 hedeflerini yarıya indirdi

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Erdoğan konuşurken Albayrak yine uyudu

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi böyle söküldü

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Atilla Taş'tan Cüneyt Özdemir'e cevap

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Şehir magandaları böyle saldırdı

Şehir magandaları böyle saldırdı

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:44:35