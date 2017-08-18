Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan Erdoğan'a jet cevap /18 Ağustos 2017 18:26

Almanya'dan Erdoğan'a jet cevap

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, 'Türk seçmenler sandıkta gerekli dersi vermeli' diyen Erdoğan'a yanıt verdi. Gabriel "Ülkemizin egemenliğine daha önce eşi benzeri görülmemiş bir müdahale" değerlendirmesinde bulundu.

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Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine yönelik, “Ülkemizin egemenliğine daha önce eşi benzeri görülmemiş bir müdahale” yorumunda bulundu.

RedaktionsNetzwerk'e konuşan Gabriel, "Erdoğan'ın Almanya'nın seçim kampanyasına müdahalesi, Almanya'daki insanları birbirine karşı kışkırtmak istediğini gösteriyor" dedi.

Erdoğan, Almanya'da yapılacak seçimlerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak 'Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız' havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır. Orada şu anda Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin. Birinci parti, ikinci parti olmaları önemli değil, onlara verin. Çünkü bu bir yerde artık Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir."

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